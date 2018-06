Vistoria para liberação de alvará será realizada em 30 dias no Suzanão

Uma nova vistoria no Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão, deve realizada em aproximadamente 30 dias para analisar se o local tem condições de receber o Alvará de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).

A informação foi divulgada pela Prefeitura. Contudo, o objetivo de ter um time profissional que volte a disputar o Campeonato Paulista do novo presidente do União Suzano Atlético Clube (Usac), João de Oliveira, o Baleia, pode se tornar realidade.

De acordo com a administração municipal, o processo de licenciamento, para a obtenção do AVCB, estava sendo encaminhado no ano passado. Porém, devido ao furto e vandalismo na cabine primária de energia do estádio, a ação foi suspendida. Segundo o Poder Público, na época, foram enviados ao Corpo de Bombeiros diferentes documentos, inclusive o novo projeto do Suzanão.

Com a reinstalação da cabine primária há mais de um mês, o que normalizou o fornecimento de energia elétrica para o estádio, o processo foi retomado. Assim, uma nova vistoria acontecerá dentre 30 dias.

Usac

O Usac aguarda o AVCB do Suzanão há três anos. No início de 2018, por exemplo, o ex-presidente do clube, Jorge Firmo, esperava o documento para trilhar o caminho da equipe na temporada.

Porém, o laudo não dado ficou de fora pelo terceiro ano consecutivo da 2ª Divisão do Campeonato Paulista. Enquanto isso, tanto o elenco profissional do Suzano quanto os times da categoria de base estão parados.

Federação Paulista

Na época, a Prefeitura informou que a Federação Paulista de Futebol (FPF) contatou a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer via e-mail para solicitar que o AVCB estivesse pronto até o dia 30 de janeiro.

Porém, a administração municipal disse que desde o ano passado, com o início das adequações no Suzanão, a previsão era de o espaço estar apto para receber jogos da federação já em janeiro deste ano.

Mas, por causa da ocorrência na cabine primária, que totalizou um prejuízo de cerca de R$ 50 mil, a conclusão do laudo do Corpo de Bombeiros teve atraso. O Executivo confirmou, na ocasião, que a previsão de entrega do AVCB era para o final de fevereiro deste ano.