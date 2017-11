Vôlei Suzano vence e disputa a final do Paulista sub-19

O Vôlei Suzano está na final do Campeonato Paulista Sub-19. A classificação inédita foi garantida, na noite da última quinta-feira, contra o Brasil Kirin. Após ter vencido o jogo de ida por 3 sets a 1, a equipe suzanense atropelou o time da casa, na partida de volta por 3 sets a 2, em Campinas. O adversário do Suzano na fase decisiva já está definido. É o Sesi-São Paulo, que venceu as duas partidas na semifinal, por 3 sets a 0, contra o São José.

Considerado um dos times favoritos ao título desde o início do campeonato, a equipe suzanense pretende continuar fazendo jus ao reconhecimento. Na 1ª fase do Paulista, o Vôlei Suzano ficou na primeira colocação geral. Ao todo, foram 11 vitórias e apenas três derrotas. Desde então eliminou fortes equipes na fase mata-mata, como o Ibirapuera e o Brasil Kirin.

Sem data definida ainda, o primeiro jogo da grande final acontecerá no Complexo Poliesportivo Paulo Portela, o Portelão. A expectativa é de casa cheia, com a presença de mais de mil torcedores locais. Já a última partida será na Vila Leopoldina, onde o Sesi-São Paulo é o mandante.

Empate

Caso haja empate de confrontos, por exemplo, uma vitória do Suzano, no Portelão, e outra do Sesi, na Vila Leopoldina, a disputa será levada ao set de desempate, que por determinação da Federação Paulista de Volleyball deve acontecer no mesmo dia da segunda partida.