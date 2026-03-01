LANCE LIVRE 01-03-2026

Questionário
aos prefeitos
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) definiu que os prefeitos dos municípios paulistas terão responder até sexta-feira (6/3) um questionário on-line de diagnóstico sobre Dívida Ativa.
Comunicado
De acordo com o Comunicado GP nº 07/2026, disponibilizado na edição de sábado (21/2) do Diário Oficial Eletrônico da Corte (D.O.E. TCE-SP), o formulário tem como objetivo servir de subsídio às atividades ordinárias de fiscalização das contas municipais, “devendo ser preenchido com total fidedignidade”.
Disponível
O questionário está disponível por meio do sistema ‘Questionários’, no Portal de Sistemas do TCE-SP, intitulado ‘Diagnóstico de Gestão e Cobrança da Dívida Ativa Municipal’.
Estrutura
organizacional
Os prefeitos deverão responder questões relacionadas à estrutura organizacional como: o órgão responsável pela gestão da dívida ativa municipal; a existência ou não de Procuradorias Municipais instaladas nas localidades; número de profissionais e equipes que atuam com Dívida Ativa, dentre outros aspectos. Além de informações sobre cobranças judiciais e extrajudiciais, e gestão da dívida ativa.
Resoluções
das eleições
O Plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou, na sessão administrativa de quinta-feira (26), sete das 14 resoluções que regerão as Eleições Gerais de 2026.
Regras
As regras vão orientar as condutas de partidos políticos, candidatas e candidatos, eleitoras e eleitores durante o pleito deste ano, marcado para o dia 4 de outubro (1º turno).