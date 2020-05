Lance Livre 01-05-2020

Pesquisa

do Coren-SP

O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren-SP) divulgou os resultados de sondagem junto aos profissionais de enfermagem do Estado de São Paulo, em relação ao uso de EPIs no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus/Covid-19.

5.451 respostas

De acordo com informações da assessoria de imprensa, encaminhadas ao DS, foram 5.451 respostas obtidas entre os dias 14 e 21 de abril.

Medo

Cerca de 80% dos participantes afirmam ter medo de atuar nos serviços de saúde no cenário da pandemia. Cerca de 60% dos participantes atuam em instituições privadas ou filantrópicas; mais de 30% em instituições públicas municipais (prefeituras); menos de 20% em instituições públicas estaduais (há casos de duplo vínculo de trabalho).

40% sem

treinamento

Cerca de 40% dos participantes afirmam não ter passado por nenhum treinamento na instituição onde atuam

Ferramenta

complementar

A sondagem é uma ferramenta complementar aos canais oficiais de denúncia e serve como forma de conhecer de maneira mais ágil a percepção dos profissionais neste momento. Todas as denúncias são averiguadas, com possibilidade de notificação às instituições para adequação e de encaminhamento ao Ministério Público do Trabalho.

Reuniões

Diante dessas denúncias recebidas, também foram realizadas reuniões com a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, secretarias de Saúde, câmaras municipais e sindicatos.

Resultados

Os resultados desse levantamento servirão também como elementos de diálogo junto às autoridades das mais variadas esferas para a busca de melhorias nas condições de trabalho da categoria, explica o presidente em exercício do Coren-SP, o enfermeiro Cláudio Luiz da Silveira.