LANCE LIVRE 11-06-2026

Pedro Ishi recebe jovem criadora de conteúdo que vai cobrir a Copa do Mundo
O prefeito Pedro Ishi recebeu a suzanense Maria Luiza La Salvia Pereira, conhecida como Malu La Salvia, uma adolescente que produz conteúdo esportivo voltado ao futebol de base na internet.
Projeto
A jovem apresentou o projeto que poderá levá-la aos Estados Unidos para acompanhar a Copa do Mundo e produzir conteúdo diretamente deste que é um dos países-sede do evento. O encontro ocorreu na última semana no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, no centro.
Página ‘News da Base’
Malu é criadora da página “News da Base”, iniciativa lançada recentemente com o objetivo de divulgar informações sobre o futebol de base.
Ampliar alcance
A proposta é ampliar o alcance do projeto futuramente para outras modalidades esportivas, dando visibilidade a jovens atletas e talentos em formação.
Universo esportivo
Durante o desenvolvimento do trabalho, ela passou a buscar contatos e conteúdos relacionados ao universo esportivo. Foi nesse processo que conheceu Ronald Nazário de Lima, filho do ex-jogador Ronaldo Fenômeno, e Douglas “Buiu”, CEO e sócio da Rede Ronaldo. A aproximação resultou em um convite especial para participar da cobertura da Copa do Mundo nos Estados Unidos, acompanhando as atividades da “Casa Rede Ronaldo”.