Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 11 de junho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 11/06/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Lance Livre

LANCE LIVRE 11-06-2026

11 junho 2026 - 05h00Por editoracao

Pedro Ishi recebe jovem criadora  de conteúdo que  vai cobrir a Copa  do Mundo
O prefeito Pedro Ishi recebeu a suzanense Maria Luiza La Salvia Pereira, conhecida como Malu La Salvia, uma adolescente que produz conteúdo esportivo voltado ao futebol de base na internet.  
 
Projeto 
A jovem apresentou o projeto que poderá levá-la aos Estados Unidos para acompanhar a Copa do Mundo e produzir conteúdo diretamente deste que é um dos países-sede do evento. O encontro ocorreu na última semana no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, no centro.
 
Página ‘News da Base’ 
Malu é criadora da página “News da Base”, iniciativa lançada recentemente com o objetivo de divulgar informações sobre o futebol de base.  
 
Ampliar alcance 
A proposta é ampliar o alcance do projeto futuramente para outras modalidades esportivas, dando visibilidade a jovens atletas e talentos em formação.
 
Universo  esportivo 
Durante o desenvolvimento do trabalho, ela passou a buscar contatos e conteúdos relacionados ao universo esportivo. Foi nesse processo que conheceu Ronald Nazário de Lima, filho do ex-jogador Ronaldo Fenômeno, e Douglas “Buiu”, CEO e sócio da Rede Ronaldo. A aproximação resultou em um convite especial para participar da cobertura da Copa do Mundo nos Estados Unidos, acompanhando as atividades da “Casa Rede Ronaldo”.