LANCE LIVRE 06-06-2026

OAB: doação de sangue

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano), por meio da Comissão de Ação Social e Cidadania, promoverá no próximo dia 26 (sexta-feira) uma campanha de doação de sangue.





Hemocentro

A ação, em parceria com o Hemocentro de Suzano, será realizada das 9 às 17 horas na instituição (Av. Antônio Marques Figueira, 1861 - Vila Figueira) e faz parte do movimento nacional Junho Vermelho, que visa a conscientização e incentivo à doação de sangue especialmente nas épocas mais frias do ano.

Iniciativa

A iniciativa integra o calendário de ações sociais da subseção e reforça o compromisso da entidade com a cidadania e a responsabilidade social.



Interessados

Os interessados poderão realizar o pré-agendamento por meio de formulário disponibilizado em bit.ly/formulario_hemocentro.



Estoques

Neste momento, o Hemocentro informa que os estoques dos tipos sanguíneos AB e B encontram-se em situação favorável. Por isso, a campanha dará prioridade aos doadores dos tipos O e A, cujos estoques estão em baixa e necessitam de reposição.



Critérios básicos

Para participar, é necessário atender aos critérios básicos para doação, como estar em boas condições de saúde, pesar mais de 50 quilos, estar descansado e alimentado, não ter consumido bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas e respeitar os intervalos mínimos entre as doações.