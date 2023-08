LANCE LIVRE 01-08-2023

Seminário sobre agricultura

Os secretários municipais Geraldo Garippo (Assistência e Desenvolvimento Social) e Leandro Bassini (Educação) participaram de um seminário sobre agricultura familiar promovido pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat).



Atividade

A atividade, realizada no Dia do Agricultor no auditório da Prefeitura de Mogi das Cruzes, no Centro Cívico, detalhou os avanços e desafios dos programas de aquisição de alimentos de produtores familiares pelas prefeituras do bloco regional e a troca de experiências com órgãos como a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (Cati) e a Companhia de Nacional de Abastecimento (Conab), entre outros.



Modalidades

Durante a ação, foram apresentadas diversas modalidades de compras públicas que os municípios podem efetuar, incluindo a alimentação escolar e o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) do governo federal.



Neste mês

Finalmente as obras de readequação da Avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66) serão concluídas e entregues neste mês, conforme reportagem do DS na semana passada.



Parceria

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) conseguiu da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) esse novo prazo em reunião com representantes da empresa.



Unidade de Gerenciamento

Na ocasião, o chefe do Poder Executivo suzanense recebeu o gerente da Unidade de Gerenciamento Regional do Alto Tietê, Leonard Camargo Freire de Almeida; o superintendente de Gestão de Empreendimentos do setor, Guilherme Machado Paixão; entre outros representantes.