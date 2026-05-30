LANCE LIVRE 30-05-2026

Audiência da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana

A prestação de contas da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano acontece na segunda-feira (1º), às 17 horas. O evento será na Câmara.



Perguntas

Os moradores que quiserem enviar perguntas sobre o tema já podem acessar o link: https://www.camarasuzano.sp.gov.br/app/2026/transito/audiencia.php.



Comissão

A audiência será conduzida pela Comissão Permanente de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana. O presidente da comissão é o vereador Denis Claudio da Silva (PSD), o Filho do Pedrinho do Mercado. O relator é o parlamentar Jaime Siunte (Avante) e o membro é o vereador Marcos Antonio dos Santos (PRD), o Maizena.

Capacitações da Vigilância Sanitária

A Vigilância Sanitária de Suzano participou de duas importantes capacitações técnicas promovidas em Santo André e em Mogi das Cruzes, com o objetivo de promover a atualização constante dos profissionais e o compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população. As atividades abordaram temas ligados ao monitoramento da água distribuída no município e às novas diretrizes do Sistema Nacional de Controle de Receituário (SNCR).



Formações

Uma das formações ocorreu no laboratório do Instituto Adolfo Lutz, de Santo André, responsável pela realização do XXIII Treinamento Pró Água – Água, Sustentabilidade e Gestão. A capacitação foi direcionada aos técnicos de vigilância sanitária que realizam coletas de água para atender ao programa de monitoramento da água distribuída pela Sabesp, conhecido como Pró Água.