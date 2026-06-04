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Jornal Diário de Suzano - 04/06/2026
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Lance Livre

LANCE LIVRE 04-06-2026

04 junho 2026 - 05h00Por editoracao

Fernando Brandão no Japão
O empresário suzanense Fernando Brandão participou de uma reunião do Rotary Club de Yokohama (Distrito 2590), no Japão. A atividade ocorreu durante seu intercâmbio cultural promovido pela Agência de Cooperação Internacional do Japão (Jica), no qual representou o Rotary Club Suzano Sul como membro ativo da instituição.
 
CEO da Senshi
Na ocasião, o CEO da Senshi Brasil foi convidado pelo presidente do clube japonês, Manabo Fukumoto, para integrar a reunião e apresentar ações desenvolvidas pelo Rotary em Suzano. 
 
Informações  compartilhadas
Durante sua participação, Brandão compartilhou informações sobre os projetos realizados pelo Rotary Club Suzano Sul e destacou os avanços conquistados pelo município nos últimos anos em diferentes áreas.
 
Troca  de flâmulas 
Além da apresentação institucional, o empresário participou da tradicional troca de flâmulas entre os clubes, prática que simboliza a amizade, a integração e o fortalecimento dos laços entre unidades rotarianas de diferentes países. O Rotary Internacional está presente em cerca de 200 países e regiões, reunindo mais de 37 mil clubes ao redor do mundo.
 
Aprendizado  e imersão
No Japão desde o último dia 12 de maio, Fernando Brandão participa de uma série de capacitações, visitas técnicas e atividades de imersão promovidas pela Jica, com foco na gastronomia e na cultura japonesa. Entre as experiências vivenciadas, o empresário participou de atividades acadêmicas na Universidade de Toyo.