LANCE LIVRE 04-06-2026

Fernando Brandão no Japão
O empresário suzanense Fernando Brandão participou de uma reunião do Rotary Club de Yokohama (Distrito 2590), no Japão. A atividade ocorreu durante seu intercâmbio cultural promovido pela Agência de Cooperação Internacional do Japão (Jica), no qual representou o Rotary Club Suzano Sul como membro ativo da instituição.
CEO da Senshi
Na ocasião, o CEO da Senshi Brasil foi convidado pelo presidente do clube japonês, Manabo Fukumoto, para integrar a reunião e apresentar ações desenvolvidas pelo Rotary em Suzano.
Informações compartilhadas
Durante sua participação, Brandão compartilhou informações sobre os projetos realizados pelo Rotary Club Suzano Sul e destacou os avanços conquistados pelo município nos últimos anos em diferentes áreas.
Troca de flâmulas
Além da apresentação institucional, o empresário participou da tradicional troca de flâmulas entre os clubes, prática que simboliza a amizade, a integração e o fortalecimento dos laços entre unidades rotarianas de diferentes países. O Rotary Internacional está presente em cerca de 200 países e regiões, reunindo mais de 37 mil clubes ao redor do mundo.
Aprendizado e imersão
No Japão desde o último dia 12 de maio, Fernando Brandão participa de uma série de capacitações, visitas técnicas e atividades de imersão promovidas pela Jica, com foco na gastronomia e na cultura japonesa. Entre as experiências vivenciadas, o empresário participou de atividades acadêmicas na Universidade de Toyo.