LANCE LIVRE 29-05-2026

Servidores homenageados

Servidores da rede municipal de Saúde, responsáveis pelo desenvolvimento do projeto “Aprimoramento do cuidado à primeiríssima infância em Unidade Básica de Saúde”, foram homenageados pelo prefeito Pedro Ishi nesta quarta-feira (27/05) em reconhecimento ao prêmio recebido durante o 39º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, realizado em abril, em Santos, no litoral paulista.



Iniciativa

A iniciativa garantiu ao município o prêmio “Destaque OPAS” (Organização Pan-Americana da Saúde), um dos principais reconhecimentos concedidos durante o evento.



Profissionais

Receberam a homenagem os profissionais da Atenção Primária em Saúde (APS) Juliana Pereira Tavares de Melo, Lilian Modesto Delmondes e Robson Rodrigues, responsáveis pela criação e desenvolvimento do trabalho executado na Unidade Básica de Saúde (UBS) Esthelina Maria Barbosa, no Miguel Badra Alto.

Placa

Cada servidor recebeu uma placa entregue pelo prefeito Pedro Ishi, em reconhecimento ao empenho e à dedicação demonstrados no cuidado com a população. O evento ocorreu na própria UBS.





Projeto premiado

O projeto premiado é vinculado ao programa “Começar Bem” e tem como foco o acompanhamento do neurodesenvolvimento de crianças de zero a 36 meses. A proposta busca fortalecer o cuidado integral na primeira infância, promovendo atendimentos mais humanizados e ações preventivas capazes de identificar precocemente possíveis alterações no desenvolvimento infantil.



Congresso

O congresso promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo (Cosems/SP) reuniu gestores, pesquisadores, especialistas e profissionais da área de todo o País. Com o tema “O SUS e o EnvelheSer: estratégia para uma longevidade digna e com equidade”, o encontro contou com a apresentação de milhares de experiências exitosas desenvolvidas pelos municípios brasileiros.