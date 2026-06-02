LANCE LIVRE 02-06-2026

Deputada Tabata Amaral
A deputada federal Tabata Amaral (PSB) esteve no campus Suzano do Instituto Federal de São Paulo (IFSP), para discutir políticas públicas voltadas à juventude e ao fortalecimento da educação na região do Alto Tietê.
Articulação
A visita foi articulada pelo vereador Rogério Castilho (PSB), pelo assessor político Ruan Espin e pelo assessor parlamentar Marcos Paulo, integrante da equipe da deputada.
Programa educacionais
Durante o encontro, foram debatidos programas educacionais e iniciativas de incentivo à permanência dos jovens na escola, como o programa Pé-de-Meia, criado para oferecer apoio financeiro a estudantes do ensino médio da rede pública, reduzindo a evasão escolar.
‘Pé do Futuro’
Outro tema discutido em Suzano foi o programa “Pé no Futuro”, iniciativa voltada à preparação de jovens para o mercado de trabalho e para novas oportunidades educacionais, com foco em qualificação, desenvolvimento profissional e inclusão social.
Novas emendas
Segundo Rogério Castilho, além das pautas educacionais, a reunião também abordou a destinação de novas emendas parlamentares para o IFSP de Suzano, buscando fortalecer a estrutura da instituição, ampliar investimentos em tecnologia e criar novas oportunidades para os estudantes da região.
Destaques
Um dos destaques do encontro foi a discussão sobre a implantação do primeiro polo de Inteligência Artificial (IA) do Alto Tietê no IFSP de Suzano.