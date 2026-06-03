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Jornal Diário de Suzano - 03/06/2026
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Lance Livre

LANCE LIVRE 03-06-2026

03 junho 2026 - 05h00Por editoracao

André do Prado  
lança pré-candidatura ao Senado 
O deputado estadual André do Prado (PL), presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), lança no próximo dia 20 de junho, às 9h30, em Guarulhos, sua pré-candidatura ao Senado Federal. 
 
Tarcísio e Flávio Bolsonaro 
Ele estará ao lado do governador Tarcísio de Freitas e do senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro.
 
Momento de união,diz deputado 
“Será um momento de união, esperança e compromisso com os valores que defendemos e com o futuro que queremos construir para as próximas gerações”, disse.
 
Espaço Inter 
O evento acontece no Espaço Inter, Avenida João Cavalari, 83, bairro Ponte Grande.
 
PL Mulher  de Ferraz
O ex-prefeito e ex-secretário do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo, Rodrigo Ashiuchi, recebeu a presidente do PL Mulher de Ferraz de Vasconcelos, Miriam Melchiori. “Foi um bate-papo muito produtivo sobre seus projetos à frente do PL Mulher de Ferraz, bem como sua atuação em toda a região do Alto Tietê”, disse o ex-prefeito.
 
Momento  de diálogo 
A reunião também contou com a presença do secretário de Governo, Alex Santos, “em um momento de diálogo, troca de experiências e construção de novas parcerias”, lembrou Ashiuchi. “É sempre muito importante ouvir pessoas comprometidas, compartilhar experiências e conversar sobre iniciativas”.