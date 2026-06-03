LANCE LIVRE 03-06-2026

André do Prado
lança pré-candidatura ao Senado
O deputado estadual André do Prado (PL), presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), lança no próximo dia 20 de junho, às 9h30, em Guarulhos, sua pré-candidatura ao Senado Federal.
Tarcísio e Flávio Bolsonaro
Ele estará ao lado do governador Tarcísio de Freitas e do senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro.
Momento de união,diz deputado
“Será um momento de união, esperança e compromisso com os valores que defendemos e com o futuro que queremos construir para as próximas gerações”, disse.
Espaço Inter
O evento acontece no Espaço Inter, Avenida João Cavalari, 83, bairro Ponte Grande.
PL Mulher de Ferraz
O ex-prefeito e ex-secretário do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo, Rodrigo Ashiuchi, recebeu a presidente do PL Mulher de Ferraz de Vasconcelos, Miriam Melchiori. “Foi um bate-papo muito produtivo sobre seus projetos à frente do PL Mulher de Ferraz, bem como sua atuação em toda a região do Alto Tietê”, disse o ex-prefeito.
Momento de diálogo
A reunião também contou com a presença do secretário de Governo, Alex Santos, “em um momento de diálogo, troca de experiências e construção de novas parcerias”, lembrou Ashiuchi. “É sempre muito importante ouvir pessoas comprometidas, compartilhar experiências e conversar sobre iniciativas”.