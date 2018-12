Lance Livre 01-12-2018

Frente de

Prefeitos

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PR), participou, nesta semana, de reunião, em São Caetano do Sul, da Frente Nacional de Prefeitos (FNP).

Carta

Na ocasião, prefeitos de todo o País aprovaram a carta “Mais Brasil, menos Brasília”.

Documento

é diretriz

O documento é uma diretriz de atenção municipalista e reúne as principais demandas das cidades.

Entrega ao

presidente eleito

A carta será entregue ao presidente da República eleito, Jair Bolsonaro (PSL).

Cidadãos

de Itaquá

O deputado estadual Marcos Damasio (PR) e o deputado federal Marco Bertaiolli (PSD) receberam o título de Cidadão Itaquaquecetubense pelos relevantes serviços prestados à cidade.

200 pessoas

Cerca de 200 pessoas prestigiaram a cerimônia no Plenário Vereador Maurício Alves Braz.

Fortalecimento

As eleições terminaram, mas os partidos continuam se reforçando e realizando reuniões.

PSD

Na semana passada, o presidente nacional do PSD e ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, e o deputado federal eleito e vice-presidente estadual do partido, Marco Bertaiolli, realizam, em Mogi das Cruzes, a tradicional reunião partidária da legenda.

Lideranças

Lideranças políticas, vereadores e prefeitos do Alto Tietê, do Vale do Paraíba e do Litoral participaram do encontro. Mais de 30 prefeitos já confirmaram presença.

Avaliação

das eleições

Durante o encontro foi feita uma avaliação das eleições de outubro e traçada as metas e perspectivas para o próximo ano.