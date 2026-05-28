LANCE LIVRE 28-05-2026

Escala 6x1

O presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, disse em entrevista ao programa “Os Pingos Nos Is” da Jovem Pan nesta segunda-feira (25) que, caso não aprovem o fim da escala 6×1, que tem a maioria dos parlamentares da sigla a favor da Proposta de Emenda à Constituição (PEC), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pode ganhar a eleição presidencial. A informação é do portal da Jovem Pan.



Aprovação

“Se nós não aprovarmos 6×1 o Lula ganha a eleição e ano que vem faz 4×1. Nós temos que chegar ao poder e votar nas propostas que tem a maioria da população a favor, a maioria dos nossos deputados pensam desta maneira”, pontuou, em entrevista ao programa.



Posse do Comsea de Ferraz

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura realizou nesta quarta-feira (26) a cerimônia de posse dos novos integrantes do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Comsea) para o biênio 2026-2028.



Associação Comercial

Este encontro ocorreu na Associação Comercial e Industrial de Ferraz de Vasconcelos (Acifv), localizada na Rua Bruno Altafim, 26, no Sítio Paredão, e contou com a presença de autoridades municipais, representantes da sociedade civil e convidados.



O que é?

O Comsea é um órgão de participação social que atua na formulação, acompanhamento e fortalecimento das políticas públicas voltadas à segurança alimentar e nutricional no município.



Iniciativa

A iniciativa busca ampliar o diálogo entre o poder público e a sociedade civil, promovendo ações que contribuam para o acesso à alimentação adequada e para a melhoria da qualidade de vida da população.