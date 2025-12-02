LANCE LIVRE 02-12-2025

Segurança Cidadã discute demandas de três regiões
A Secretaria Municipal de Segurança Cidadã discutiu demandas das três regiões de Suzano durante reuniões dos Conselhos Comunitários de Segurança (Consegs) que foram realizadas na segunda, terça e quinta-feira da semana passada (24, 25 e 27/11), no centro, no distrito de Palmeiras e na zona norte da cidade, respectivamente’.
Encontros
Os encontros com a população e com autoridades policiais reforçaram o diálogo sobre o trabalho que tem proporcionado ações relacionadas à perturbação de sossego, sinalização e iluminação pública. Ao longo destas atividades, estiveram presentes os principais gestores da pasta, incluindo o titular Francisco Balbino; o assessor estratégico, Marcelo Miyasaki; e o comandante da Guarda Civil Municipal (GCM), Rodrigo Kanashiro.
Região central
Na segunda-feira, o encontro da região central foi realizado numa chácara localizada na rua Teresa Haguiara Cardoso, no bairro Jardim Casa Branca, em que estiveram presentes o delegado da Delegacia de Polícia (DP) Central, Gabriel Sandrone; e a presidente do Conseg Centro, Lucelena Burjato Machado, a Teka.
Um dia depois
Um dia depois, a reunião na região sul aconteceu no bairro Parque Palmeiras e contou com a participação do secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang; do vereador Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse; do investigador do 1º distrito policial, Mauro Eidi; e do cabo Rodrigo Lima, da 1ª Companhia do 32º BPM/M. Eles foram recebidos pelo presidente do Conseg Sul, Marcos Roque. Na quinta-feira, a atividade da região norte foi realizada na estrada Takashi Kobata, no bairro Jardim Europa.