Lance Livre 03-05-2020

Doria e os

prefeitos

O governador João Doria (PSDB), que tem anunciado as medidas de combate ao Covid-19, começou a realizar reuniões virtuais com os prefeitos das regiões do Estado de São Paulo.

Alto Tietê

Na sexta-feira passada foi a vez de conversar com os prefeitos do Alto Tietê.

Assuntos

Doria trata dos principais aspectos da flexibilização gradual e “heterogênea” da quarentena no Estado.

Ampliação

do diálogo

O objetivo é ampliar o diálogo com os municípios e, segundo ele, dar mais transparência aos parâmetros do Plano São Paulo, que prevê a possibilidade de reabertura de comércios e serviços não essenciais a partir do dia 11 de maio.

Pior crise

“Estamos juntos nesta que é a pior crise de saúde, econômica e social do País. Em São Paulo, não tomamos decisões de ordem política ou personalista. Tomamos decisões sempre amparadas na ciência e na medicina e é por isso que conseguimos o achatamento da curva. Estamos conseguindo salvar vidas aqui em São Paulo com a ajuda de vocês e faço um agradecimento pelo apoio, consciência e atitude de todos nas suas cidades e regiões”, salientou Doria na abertura da teleconferência.

Preocupação

Há uma grande preocupação dos prefeitos das cidades da região com a possibilidade de perdas com a arrecadação dos municípios.

Perdas de mais de 20%

Conforme o próprio DS já divulgou, há expectativa de queda de mais de 20% no volume de recursos para as cidades até o final deste ano.

Recuperação

A expectativa dos prefeitos é por uma melhora no segundo semestre com possibilidade de alguma recuperação na economia.

Comprometimento

Mas já existe consenso que as perdas financeiras das prefeituras pode comprometer projetos de obras para este ano.