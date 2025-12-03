LANCE LIVRE 03-12-2025

Pesquisa da USP e IFSP sobre Suzano

Uma pesquisa realizada pela Universidade de São Paulo (USP) e pelo Instituto Federal de São Paulo (IDSP) sobre Suzano será divulgada na próxima terça-feira, dia 9 de dezembro, das 8h30 às 12h, na Câmara.



‘Experimento de ensino’

O trabalho é denonimado de “Um experimento de ensino interdisciplinar e de reconstrução da arena pública de debate em Suzano”, iniciativa desenvolvida por professores do curso de Gestão de Políticas Públicas da Universidade de São Paulo (EACH-USP) e do curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IF-Suzano), em parceria com atores sociais, gestores, estudantes e lideranças do município.



Professores

O projeto, conduzido pelos professores Eduardo Caldas (EACH-USP), Marcelo de Trói (EACH-USP) e Mônica Maria Biancolin (IF-Suzano), resultou de uma experiência acadêmica que integrou ensino, pesquisa e extensão para compreender e atuar sobre as tensões, conflitos e cooperações que atravessam o território suzanense.



Sessão extra

A Câmara de Suzano fará hoje (3), às 16 horas, uma sessão extraordinária para discutir e votar o projeto de lei do Executivo que estima a receita e fixa a despesa do município de Suzano para o exercício de 2026, e dá outras providências. A propositura, que já havia sido colocada em votação na semana passada, voltou à pauta após inclusão de 19 emendas feitas pelos vereadores.



R$ 1,6 bilhão

A proposta de Lei Orçamentária Anual (LOA) prevê uma receita de R$ 1.680.502.521,85 para a Prefeitura em 2026. As emendas são sugestões dos vereadores sobre como o dinheiro público deve ser usado. Pela lei, metade desse valor deve ser destinada à área da Saúde. A LOA é o documento que mostra como o município vai gastar o dinheiro público no ano seguinte.