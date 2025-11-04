LANCE LIVRE 04-11-2025

Comitiva brasileira em Barcelona

A prefeita Priscila Gambale integra a comitiva oficial brasileira que participa do “Smart City Expo World Congress”, em Barcelona na Espanha.



Partido Podemos

O grupo de brasileiros é coordenado pelo partido Podemos, que tem à frente a deputada federal Renata Abreu.



Cidades inteligentes

O evento oficial discute “cidades inteligentes” entre os dias 2 e 7 de novembro.



Projetos para Ferraz

Segundo a prefeita, em stories nas redes sociais, o objetivo é trazer projetos que deram certo para serem implementados em Ferraz de Vasconcelos.

Evento global

Esse é considerado o maior e mais influente evento global sobre inovação urbana, desde 2011 em Barcelona. É conectado a líderes globais com projetos sobre tecnologias e soluções reais de transformação das cidades.



Prefeito Luis Camargo

O prefeito de Arujá, Luis Camargo, o Dr. Camargo, lamentou a decisão do Tribunal de Justiça (TJ) de São Paulo de suspender a decisão favorável à Arujá que impedia a cobrança de pedágios na Mogi-Dutra (SP-88).





Vara Cível

Na sexta-feira, após decisão da Vara Cível de Arujá, determinando a suspensão da cobrança do pedágio “free flow” na SP-88 para todos os veículos emplacados na cidade, o Tribunal de Justiça, “contrariando inclusive parecer do Ministério Público, proferiu decisão suspendendo a liminar anteriormente concedida”, disse o prefeito.