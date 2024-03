LANCE LIVRE 05-03-2024

Gian Lopes no Republicanos

Na semana passada, o ex-prefeito de Poá, Gian Lopes, se filiou ao Republicanos em um evento na Câmara de Vereadores (O DS traz informações na página de região).



Coordenador regional

O evento contou com a presença do coordenador regional do partido, Marcelo Barbosa, e da nova executiva municipal.



Cenário político

O partido Republicanos vem movimentando o cenário político da região com indicações de pré-candidatos.



Indicação de nome

Em Suzano, por exemplo, ainda existe grande expectativa de o partido indicar o nome do empresário, especialista em finanças e economia Robinson Guedes, CEO da Contabyte, como vice-prefeito nas eleições deste ano.



Visita ao prefeito de Suzano

Barbosa chegou a visitar o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) recentemente, em Suzano, mas ainda não há nada definido. A Coluna Lance-Livre tentou nesta segunda-feira (4), sem sucesso, falar com Marcello Barbosa.



TSE

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) regulamentou o uso da inteligência artificial (IA) na propaganda de partidos, coligações, federações partidárias, candidatas e candidatos nas Eleições Municipais de 2024.



Alteração

O Tribunal incluiu diversas novidades que envolvem a inteligência artificial. São elas: proibição das deepfakes; obrigação de aviso sobre o uso de IA na propaganda eleitoral; restrição do emprego de robôs para intermediar contato com o eleitor (a campanha não pode simular diálogo com candidato ou qualquer outra pessoa); e responsabilização das big techs que não retirarem do ar, imediatamente, conteúdos com desinformação, discurso de ódio, ideologia nazista e fascista, além dos antidemocráticos, racistas e homofóbicos.