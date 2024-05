LANCE LIVRE 18-05-2024

Iluminação Pública

A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano registrou um recorde de atendimentos, em abril, para reparos na iluminação pública, por meio do projeto “Ilumina Suzano”, disse o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL), pelas redes sociais.



1,5 mil serviços

Segundo ele, foram quase 1,5 mil serviços prestados na cidade, contemplando 143 bairros. Entre os trabalhos realizados, estão a troca de 880 lâmpadas, 733 reatores e 1.582 metros de cabos, bem como a substituição de 462 relés, 351 conectores e 34 bases para relés.



‘Democracia Jovem 2024’

O secretário municipal de Governo de Suzano, Alex Santos, participou do lançamento do projeto “Democracia Jovem 2024”, organizado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), por meio do Instituto do Legislativo Paulista (ILP). O evento foi realizado no Plenário Paulo Kobayashi, na sede da própria Casa de Leis do Estado.

Participação

Com o objetivo de ampliar a participação dos jovens no processo legislativo e na política, o projeto foi lançado no Dia Nacional da Educação Legislativa, instituído em 15 de maio pela Lei Federal 14.798, tendo à frente o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado André do Prado, com a participação da presidente do ILP, Agnes Sacilotto; do secretário-geral de Administração da Alesp, Murilo Macedo; do direto de Governo de Suzano, Adilson Franco; de deputados estaduais, de prefeitos do Alto Tietê e demais autoridades.



Representação

“Representando o nosso prefeito Rodrigo Ashiuchi, prestigiei este importante evento, que contou, ainda, com os alunos da Etec de Suzano (Escola Técnica Estadual), que não só participaram da solenidade como também puderam conhecer a Alesp. Quero parabenizar a diretora Keli Bueno, a coordenadora pedagógica Claudia Garzaro, o assistente técnico administrativo Thiago Seyffert e o orientador educacional David Lima, por levarem os estudantes a essa atividade”, concluiu Santos.