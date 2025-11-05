LANCE LIVRE 05-11-2025

Agenda SP + Verde
O prefeito Pedro Ishi (PL) esteve nesta manhã de terça-feira (4), em São Paulo, na Agenda SP+Verde. O evento é promovida pelo Governo do Estado de São Paulo. (O DS traz os detalhes na página 3)
Importância
Segundo o prefeito, este é um importante evento que traz o debate sobre políticas públicas para o meio ambiente, por meio de diversos painéis com grandes nomes da sociedade.
Abertura
O prefeito esteve com o governador, Tarcísio de Freitas (Republicanos); com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB); com o presidente da Alesp, deputado André do Prado (PL); com o secretário do Verde e Meio Ambiente de São Paulo, o ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL). Diversas autoridades políticas do Estado estavam presentes.
Desenvolvimento sustentável
O prefeito afirmou que “o desenvolvimento sustentável é o grande desafio dos municípios, principalmente da Região Metropolitana”. “Por isso, eventos como esse são fundamentais para que o trabalho em prol do futuro do meio ambiente seja feito com eficácia”, disse.
Cowboy de Suzano
A Câmara de Suzano entrega hoje (5), às 19 horas, durante sessão solene a Medalha Antônio Marques Figueira a Fabio Tostes da Luz, o Cowboy. A honraria será entregue por iniciativa do vereador Marcos Antonio dos Santos (PRD), o Maizena.
Administrador dos cemitérios
Formado em Administração de Empresas, o homenageado é administrador dos cemitérios São Sebastião e São João Batista e também do Velório Municipal há cerca de oito anos.