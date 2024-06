LANCE LIVRE 08-05-2024

OAB Suzano

entrega nova sede A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) realizará nesta segunda-feira (10) a entrega de sua nova sede (rua Baruel, 592 - centro) em cerimônia com início marcado para às 19 horas. A informação é da assessoria de imprensa.



Solenidade

A solenidade deverá contar com a presença de membros da diretoria da OAB-SP, entidade que conduziu o processo de construção da nova casa dos advogados da cidade, e de autoridades locais.



Nova era

Segundo a OAB, o evento inaugural marcará o início de uma nova era da advocacia no município, afinal, o amplo espaço situado na esquina entre as ruas Baruel e Nair Ferreira Martins representa um importante acréscimo em estrutura para a subseção.



Celebração

Dois dos pontos mais celebrados pela entidade, por exemplo, são a localização estratégica do imóvel, situado de frente à praça Cidade das Flores; e o ganho de 128m² de área construída em relação ao prédio anterior, passando a atender melhor não apenas ao público, mas a classe como um todo.



Obras

As obras executadas pela empreiteira Vetor Construtora, empresa contratada pela OAB-SP, garantiram a elaboração de uma sede cuja área térrea tem mais de 400 m², contando com recepção, espaço co-working, cinco salas de atendimento à assistência judiciária e uma sala dedicada à Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo (CAASP). Junto a isso, o espaço também abriga um mezanino com área de convivência para a advocacia, sala de reuniões, sala da diretoria e área administrativa, além de um auditório de 65,5 m².



Presidente

O presidente da OAB Suzano, Fabrício Ciconi Tsutsui, destaca a participação da seccional paulista no processo de projeção, construção e entrega da nova casa da advocacia suzanense.