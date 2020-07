Lance Livre 08-07-2020

PDT

PDT de Suzano garantiu ontem, à Coluna Lance Livre, o desejo de manter a parceria com o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) nas eleições deste ano.

Articulação

O PDT está articulado para a disputa eleitoral, segundo o presidente do diretório e vice-prefeito Walmir Pinto.

Alonso e Zé Lagoa

Conseguiu se reforçar com a entrada do ex-vereador do PT, Alonso de Almeida, e também do vereador José Silva de Oliveira, o Zé Lagoa, que estava no MDB e mudou para o PDT.

Formação e planejamento

O PDT colocou em prática os processos de formação e planejamento. Os pré-candidatos a vereador recebem vídeos sobre assuntos, como Saúde, Moradia e Educação sob coordenação de Márcio Candido - consultor de projetos sociais e ex-secretário de Promoção da Cidadania e Inclusão.

Parceria

Segundo o presidente do PDT de Suzano, a parceria com o governo Ashiuchi se dará “em cima de propostas para a sociedade”. “Se existem divergências, elas devem ser tratadas em outro momento”, disse Walmir.

Comunicação de Poá

Os jornalistas Fábio Henrique e Anderson Fernandes, da Secretaria de Comunicação Social de Poá, receberam boa aprovação e apoio da proposta feita ao prefeito Gian Lopes (PL) sobre a transmissão virtual de inauguração de obras por meio da internet.

14 mil

Só para se ter uma ideia, aproximadamente 14 mil pessoas visualizaram as inaugurações do novo prédio da Escola Municipal Estância Hidromineral e da nova quadra e reforma completa da Escola Municipal João Pedro de Almeida, em Poá.

Medidas preventivas

Devido às medidas preventivas contra o novo coronavírus, os eventos foram transmitidos pelo Facebook da Prefeitura de Poá e do prefeito Gian Lopes.

Ex-DS

Os dois jornalistas da Comunicação de Poá passaram pelo DS.