lance Livre 10-01-2019

Padre Quevedo

O parapsicólogo Padre Quevedo morreu, ontem, em Belo Horizonte, por complicações cardíacas. Além de autor de livros, participou de um quadro no Fantástico onde usava o bordão 'Isso non ecziste'.

Passagem

pela região

Em 2002, ele teve passagem marcante pelo Alto Tietê para desvendar o caso da 'Santa da Janela' - aparição de uma imagem refletida no vidro de uma janela de uma residência, em Ferraz de Vasconcelos.

Em SP

O DS, na época, buscou Quevedo, em São Paulo, e o trouxe para a região com objetivo de ouvir as impressões dele sobre o fenômeno. Foi uma reportagem de muita repercussão e atraiu a mídia do Brasil e do exterior.

Comissão

A Diocese de Mogi das Cruzes montou uma comissão para investigar o fenômeno. Um professor da USP, especialista em vidro, concluiu que a imagem foi provocada por reações de água. Mas isso não importou para "quem acreditou em milagre". A imagem até hoje está por lá.

Pesquisa da CNM

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) realizou mais uma pesquisa com 4.132 (74,2%) dos 5.568 municípios do País.

3.548 prefeitos

Desta vez, 3.548 prefeitos afirmaram que contrataram servidores em caráter temporário, enquanto 2.871 terceirizaram a prestação de serviços públicos municipais.

Atendimento

O levantamento da CNM indica que o atendimento à necessidade por profissionais específicos está entre os principais objetivos que levam os gestores a contratarem temporariamente.

Motivação

Essa motivação teve a resposta de 3.123 prefeitos ou (88%) municípios. O atendimento à necessidade de profissionais específicos e associado ao de demandas de calamidade pública foram lembrados por 294 gestores (8,3%) dos municípios.