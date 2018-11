Lance Livre 10-11-2018

Leandrinho

secretário

Depois da decisão de não concorrer à reeleição da Presidência da Câmara, o vereador Leandro Alves de Faria (PR), o Leandrinho, pode ter “como destino” uma secretaria municipal.

Expectativa

Tanto Leandrinho, como a Prefeitura ainda não confirmaram, mas existe a expectativa.

Conselho

de Prefeitos

O Conselho de Desenvolvimento do Alto Tietê (Condemat) recebe na próxima segunda-feira a direção da Emplasa para apresentação da minuta do projeto de lei do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana (PDUI), elaborado com a participação das cinco sub-regiões e que apresenta as diretrizes para o crescimento das cidades. O encontro será 10h30, na sede do Condemat.

Idea

Um encontro entre representantes de vários setores de Suzano e entidades para elaboração e avaliação do Índice de Desenvolvimento do Envelhecimento Ativo (Idea) foi promovido pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social.

Selo estadual

Trata-se de um dos instrumentos necessários para a concessão do selo estadual Município Amigo do Idoso.

Participação

Participaram integrantes das Secretarias de Assistência e Desenvolvimento Social, de Educação, de Cultura, de Esportes e Lazer, de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, de Transporte e Mobilidade Urbana e de Planejamento Urbano e Habitação, da Ouvidoria Municipal, do Fundo Social de Solidariedade, da concessionária responsável pelo transporte público municipal, do Conselho Municipal da Assistência Social e de outras entidades.

Proteção

Para receber o selo do Estado, Suzano precisa ser considerada uma cidade que protege, respeita e dá abrigo à Melhor Idade e que promove políticas públicas em prol do envelhecimento ativo.

Certificação

A certificação plena também dá acesso ao município a repasses do Fundo Estadual do Idoso.