Lance Livre 11-12-2018

Ministro

O último ministro do próximo governo a ser anunciado, Ricardo de Aquino Salles será o titular da pasta do Meio Ambiente. O anúncio foi feito pelo presidente eleito Jair Bolsonaro pelo Twitter na tarde de domingo.

Endireita Brasil

Salles é fundador do Movimento Endireita Brasil e foi secretário do Meio Ambiente de São Paulo entre 2016 e 2017. O movimento também tem ramificações nas cidades da região, como em Suzano.

Bibliotecas

Um dos grandes desafios dos prefeitos das cidades da região para o próximo ano será de ampliar e construir novas bibliotecas públicas nas cidades.

180 mil escolas

Levantamento recente mostra que das 180 mil escolas brasileiras, 98 mil ou 55% não têm biblioteca escolar ou sala de leitura. Os dados são do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e foram apresentados pelo coordenador-geral dos Programas do Livro do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Lauri Cericato, em audiência pública na Câmara dos Deputados.

Comissão

de Educação

O debate foi promovido pela Comissão de Educação e discutiu o processo de implantação da Lei 12.244/10, que determina que até maio de 2020 todas as escolas brasileiras – públicas e privadas – tenham bibliotecas escolares.

Número de livros

O número de livros da biblioteca deverá ser de, no mínimo, um título para cada aluno matriculado.

Páginas de portal

As principais páginas do portal da Câmara dos Deputados na internet (camara.leg.br) estarão reformuladas a partir de janeiro. Até o fim de 2019, todas mais de 20 mil páginas estarão redesenhadas.

Objetivo da

mudança

O principal objetivo da mudança, que faz parte do projeto Virada Digital, é facilitar ao cidadão tanto o acesso quanto a compreensão das informações sobre as atividades da Câmara e o processo legislativo.