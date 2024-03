LANCE LIVRE 12-03-2024

Estevam Galvão

O ex-deputado estadual Estevam Galvão, atual conselheiro do Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento do Estado de São Paulo (Fumefi), comemorou o início das obras da Faculdade de Tecnologia (Fatec) de Suzano.



Evento no sábado

O evento aconteceu no sábado (9) com a presença do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).



Redes sociais

Pelas redes sociais, Estevam lembrou que a faculdade era uma de suas lutas, como deputado. Ela lembrou que as obras tiveram autorização “pelas mãos do governador e da grande amiga e competente superintendente do Centro Paula Souza, Laura Laganá”.



Agradecimentos

Ele também registrou agradecimentos ao prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), “que se uniu nessa luta e não mediu esforços para que o projeto seguisse adiante”.



Apoio

Também lembrou do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado, pelo apoio na luta pela faculdade em Suzano. “A Fatec traz a marca do Centro Paulo Souza, representa o investimento estadual de mais de R$ 24 milhões para a cidade. Serão 10.880 metros quadrados de área total e 4,1 mil metros quadrados de área construída, com auditório, salas administrativas, cantina, refeitório, centro acadêmico, salas de aula, laboratório, biblioteca e sala para docentes”, lembrou Estevam.



Desenvolve SP

A Desenvolve SP, agência de fomento vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do governo do Estado de São Paulo (SDE), comemorou, nesta segunda-feira (11), 15 anos de serviços prestados a empreendedores e municípios paulistas, incluindo os do Alto Tietê.



Criação

Desde sua criação, em 2009, a instituição financeira já liberou mais de R$ 7,2 bilhões em créditos — quase 80% desse total foram destinados para micro, pequenos e médios empreendedores. Nesse período, foram atendidas centenas de prefeituras e milhares de empreendedores.