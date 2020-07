Lance Livre 12-07-2020

Boletim Epidemiológico

Praticamente todas as cidades do Alto Tietê, a pedido dos prefeitos, passaram a divulgar os boletins epidemiológicos dos casos de coronavírus.

Relatórios

Os relatórios trazem informações sobre óbitos, contaminados, recuperados e descartados.

PV de Suzano

O Partido Verde (PV) de Suzano segue firme com a proposta da pré-candidatura de Lilian Diniz à Prefeitura de Suzano.

Vice em 2016

Na eleição municipal de 2016, Lilian foi candidata a vice na chapa do então candidato Israel Lacerda.

Formação

Lilian é coach e formada em Direito. Trabalhou por sete anos na Procuradoria do Estado, e dois anos no Conselho Tutelar de Suzano.

Riscos de

contaminação

Além do governo estadual, dois institutos realizam estudos para verificar a vulnerabilidade das cidades para o contágio da Covid-19.

Votorantim e

Perseu Abramo

O DS trouxe, na semana passada, informações do Instituto Votorantim e da Fundação Perseu Abramo. As duas entidades publicaram dois estudos que mostram as cidades do País com maior vulnerabilidade em relação à pandemia do novo coronavírus.

IVM

No estudo da Votorantim, intitulado de Índice de Vulnerabilidade Municipal (IVM), uma métrica de zero a 100 e separada por cores foi utilizada para classificar as cidades mais suscetíveis. Elas são designadas da seguinte forma: sinal vermelho (65 a 100), sinal laranja (55 a 65), sinal amarelo (45 a 55), sinal verde claro (35 a 45) e sinal verde (menor que 35).

Cidades da região

Das dez cidades da região, cinco estão na classificação laranja do estudo. São elas Biritiba Mirim (63,79), Poá (60,37), Itaquaquecetuba (58,93), Ferraz de Vasconcelos (57,33) e Salesópolis (57,33). Já na classificação amarela estão os municípios de Suzano (54,29), Mogi das Cruzes (50,18), Santa Isabel (50,12), Guararema (49,35) e Arujá (46,42).