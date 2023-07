LANCE LIVRE 12-07-2023

Secretário da Justiça

O secretário da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, Fábio Prieto de Souza, será recebido nesta quinta-feira (13), às 10 horas, pelos prefeitos na sede do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), em Mogi das Cruzes.



Outros departamentos

Acompanham o secretário, Raul Christiano de Oliveira Sanchez (secretário executivo da Justiça e Cidadania), Wilton Ruas da Silva (diretor-executivo do Procon), Ismar Marcilio de Freitas Junior (superintendente do Imesc - Instituto de Medicina Social e de Criminologia), Marcos Heleno Guerson de Oliveira Junior (superintendente do Ipem) e João Veríssimo Fernandes (presidente da Fundação Casa).



Seminário ‘Suzano do Amanhã + 5’

O seminário “Suzano do Amanhã + 5”, promovido pela Prefeitura de Suzano por meio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, segue com inscrições abertas para todos os públicos.



7 e 8 de agosto

A conferência acontecerá nos dias 7 e 8 de agosto (segunda e terça-feira) no Complexo Educacional e Cultural Mirambava (rua Campos Salles, 884 - Centro), e os interessados podem participar gratuitamente mediante inscrição pelo formulário on-line disponível no link bit.ly/suzanodoamanha. O número de vagas, contudo, é limitado.



Inscrições abertas

Com inscrições abertas desde o último dia 26 de junho, a realização da conferência conta com apoio da Universidade Presbiteriana Mackenzie para promover diálogos acerca da próxima revisão do Plano Diretor de Suzano (lei complementar nº 312/2017), cujo período de plena vigência termina em 2027.