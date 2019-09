Lance Livre 12-09-2019

Prêmio Congresso em Foco

O Prêmio Congresso em Foco 2019, que elege os melhores deputados federais do ano, será no próximo dia 19 de setembro, às 20 horas.

Anúncio

O anúncio será feito pelo portal Congresso em Foco. Serão escolhidos os parlamentares que melhor representam a população, conforme votação na internet e a análise de jornalistas que cobrem o Congresso e de um júri especializado.

Cinco

representantes

O Alto Tietê tem cinco representantes: Marcio Alvino (PL), Guilherme Mussi (PP), Roberto Lucena (Podemos), Marco Bertaiolli (PSD) e Katia Sastre (PL).

12ª edição

Em sua 12ª edição, o prêmio tem como finalidade distinguir os melhores parlamentares do Congresso Nacional e estimular a sociedade a acompanhar seus representantes de modo ativo, assim como a participar plenamente da vida política.

Objetivo da

iniciativa

A iniciativa pretende reconhecer o trabalho dos deputados federais e senadores que se destacam positivamente no exercício do mandato, valorizar os bons exemplos e, ao mesmo tempo, sinalizar ao eleitorado que melhorar a qualidade da representação política é possível.

Mudança

de partido

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) traz todas as explicações sobre a mudança de partido de um candidato eleito para nova agremiação política, sem justo motivo. É uma das formas de manifestação da infidelidade partidária. A definição desse e de outros termos pode ser consultada no Glossário Eleitoral Brasileiro, que está disponível no Portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na Internet.

Glossário

Segundo o Glossário, o partido político interessado pode pedir, perante a Justiça Eleitoral, a decretação da perda de cargo eletivo do candidato em decorrência de desfiliação partidária sem justa causa.