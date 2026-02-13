LANCE LIVRE 13-02-2026

Ajuste na agenda de Rodrigo Gambale

O deputado federal Rodrigo Gambale (Podemos) ajusta sua agenda para participar, nos próximos dias, do Programa ‘DS Entrevista’. Estará ao vivo para fazer balanço de sua atual na Câmara Federal e, ainda, de eleições.



Diretora do Hospital Regional de Ferraz

Quem acompanhou, ao vivo, a entrevista da diretora do Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos, Aline Nogueira Vieira, acompanhou que houve avanços para melhorar o atendimento, no entanto, ainda é importante que o Estado continue investindo.



O único de portas abertas

O hospital é o único de portas abertas do Alto Tietê. Está sempre lotado para atender uma grande quantidade de pessoas, sobretudo as mais carentes.



Há três anos

Aline é diretora há cerca de três anos. É médica-pediatra. Especialista em Gestão em Saúde pelo Hospital Sírio-Libanês. Ela tem trajetória profissional também na esfera municipal em cidades vizinhas, destacando-se pela atuação e gestão em serviços de urgência e emergência.



Lula brinca com prefeitos sobre presidente do PL

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez fotos, nesta quinta-feira (9), com prefeitos do ABC Paulista, durante um evento em Mauá. Entre os presentes, estavam os prefeitos de São Caetano do Sul e Ribeirão Pires, Tite Campanella e Guto Volpi, respectivamente, sendo ambos do PL. Durante uma foto, Lula fez um "joia" com a mão e afirmou: "O presidente do partido deles (Valdemar Costa Neto, o Boy) vai bater neles, porque eles estão em uma foto comigo".



Dois do PL

O presidente lembrou que, no evento, havia dois prefeitos que são do PL. “O PL é o partido do Bolsonaro, o PL é o maior inimigo nosso na Câmara, mesmo assim vocês estão recebendo ambulância, porque vocês foram eleitos pelo voto e eu respeito o voto da cidade de vocês", disse Lula.