LANCE LIVRE 13-03-2024

Viaduto em Itaquá

O prefeito Eduardo Boigues (PP) anunciou, por meio das redes sociais, a chegada de um novo viaduto no bairro da Estação em 2027.



Projeto de mobilidade

Segundo ele, trata-se de um dos maiores projetos de mobilidade urbana da história.



2026

O prefeito afirmou que as obras se iniciam em 2026. O viaduto vai se conectar aos bairros da Pedreira e São Gonçalo.



R$ 20 milhões

O investimento é de R$ 20 milhões. “O que era conversa, agora é compromisso assinado com a MRS para trazer mais progresso à nossa cidade”, disse o prefeito.



Priscila Gambale na CDHU

A prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale (Podemos), se reuniu na sede da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) para discutir projetos de habitação.



Presidente da CDHU

Ela foi recebida pelo presidente da CDHU, Reinaldo Iapequino. Além da prefeita, o secretário de Favelas, Carlos Alexandre, o secretário de Obras, Antônio Carlos, e o secretário de Assuntos Jurídicos, Adriano Dias, participaram da reunião.



Programa habitacional

“Na ocasião, debatemos detalhes essenciais relacionados ao Programa Habitacional e ao Programa Morar Bem para Ferraz de Vasconcelos”, disse.



Eleições com o governador

Candidatos do PL e do Republicanos que vão disputar as eleições municipais deste ano, nas cidades do Alto Tietê, vivem a expectativa de contar com a presença do governador Tarcísio de Freitas em eventos políticos. O objetivo é fortalecer as campanhas.