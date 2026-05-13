LANCE LIVRE 13-05-2026

Marco Bertaiolli
O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE), ex-deputado Marco Aurélio Bertiolli, fez um discurso no sábado (9) que tirou risos do público, durante inauguração da Maternidade de Mogi das Cruzes, mas, ao mesmo tempo, emocinou a prefeita Mara Bertaiolli.
Jantar com o governador
Bertaiolli lembrava que, durante jantar na noite anterior entre autoridades e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) alguém lhe perguntou quais cargos tinha ocupado.
Cargos
Bertaiolli enumerou: vereador, deputados estadual e federal, presidente da Associação Comercial, prefeito oito anos, vice-prefeito e agora conselheiro do TCE.
Brincadeira de André do Prado
sobre ‘Primeiro-damo’ de Mogi
Em tom bem-humorado, Bertaiolli disse que o deputado estadual André do Prado (PL), presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), brincou dizendo que agora Bertaiolli ocupa do cargo de “primeiro-damo”, uma referência ao fato de o conselheiro do TCE ser o marido da prefeita Mara Bertaiolli. “Agora que ele é pré-candidato ao Senado está cheio de gracinhas”, brincou Bertaiolli, para risos do público.
Orgulho
No final do discurso, Bertaiolli afirmou que embora tenha ocupados todas as funções possíveis, em Mogi, o cargo que mais lhe orgulhava é o de “primeiro-damo”, afirmou fazendo referência à prefeita Mara Bertaiolli.