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Jornal Diário de Suzano - 13/05/2026
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Lance Livre

LANCE LIVRE 13-05-2026

13 maio 2026 - 05h00Por editoracao

Marco Bertaiolli 
O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE), ex-deputado Marco Aurélio Bertiolli, fez um discurso no sábado (9) que tirou risos do público, durante inauguração da Maternidade de Mogi das Cruzes, mas, ao mesmo tempo, emocinou a prefeita Mara Bertaiolli. 
 
Jantar com  o governador 
Bertaiolli lembrava que, durante jantar na noite anterior entre autoridades e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) alguém lhe perguntou quais cargos tinha ocupado.  
 
Cargos 
Bertaiolli enumerou: vereador, deputados estadual e federal, presidente da Associação Comercial, prefeito oito anos, vice-prefeito e agora conselheiro do TCE. 
 
Brincadeira de  André do Prado  
sobre ‘Primeiro-damo’ de Mogi 
Em tom bem-humorado, Bertaiolli disse que o deputado estadual André do Prado (PL), presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), brincou dizendo que agora Bertaiolli ocupa do cargo de “primeiro-damo”, uma referência ao fato de o conselheiro do TCE ser o marido da prefeita Mara Bertaiolli. “Agora que ele é pré-candidato ao Senado está cheio de gracinhas”, brincou Bertaiolli, para risos do público. 
 
Orgulho 
No final do discurso, Bertaiolli afirmou que embora tenha ocupados todas as funções possíveis, em Mogi, o cargo que mais lhe orgulhava é o de “primeiro-damo”, afirmou fazendo referência à prefeita Mara Bertaiolli.