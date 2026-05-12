Redução da poluição nos rios

O desafio da despoluição dos rios Tietê e Pinheiros é uma das maiores metas ambientais e de saneamento do Brasil. Envolve conter o despejo de esgoto doméstico e industrial, retirar toneladas de lixo flutuante e melhorar o tratamento da água para devolver vida e dignidade à Região Metropolitana de São Paulo.

Nesta semana é de que três milhões de pessoas passaram a ter acesso ao tratamento de esgoto e outras 2 milhões passaram a receber água potável no estado de São Paulo após a ampliação dos investimentos em saneamento promovida desde a desestatização da Sabesp, em 2024.

Segundo a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, somente no último ano, 10 bilhões de litros de esgoto deixaram de ser despejados sem tratamento na bacia dos rios Tietê e Pinheiros.

A limpeza dos rios é uma reivindicação antiga endossada pelos municípios.

Só no ano passado, 10 bilhões de litros de esgoto que caíam no Tietê foi retirado para tratamento.

O saneamento é dignidade, causa um grande impacto na vida das pessoas.

O setor ficou muitos anos sem investimentos. No entanto, nos últimos dois anos o valor investido praticamente triplicou, de uma forma bem planejada, com fiscalização e regulação. O Estado citou o exemplo da Estação de Tratamento de Suzano, cuja obra de ampliação e modernização foi entregue na sexta-feira (8).

Só no ano passado 10 bilhões de litros de esgoto que caíam no Tietê passaram a ser coletados e tratados com os novos investimentos. “Só nessa estação que eu comentei aqui em Suzano, 1,3 bilhão. O Estado mostrou dados da ONG SOS Mata Atlântica, que levantou que no ano passado o rio Tietê teve uma redução na mancha de poluição de 33 quilômetros.

O Estado de São Paulo quer continuar avançando para cumprir a universalização do saneamento, cujo marco legal determina para 2033, mas que o Estado vai antecipar para 2029. São cerca de R$ 70 bilhões de investimentos até 2029, quatro anos do que estabelece o Marco do Saneamento.

A missão é garantir que todos tenham acesso a água, à coleta e tratamento de esgoto, e isso também ajudará a despoluir nossos rios.