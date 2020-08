Lance Livre 13-08-2020

Novo comando

da GCM

Nesta semana, o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) apresentou Rosemary Ferreira Caxito como a nova comandante da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano.

1ª vez na história

Pela primeira vez na história do município a GCM será liderada por uma mulher.

Dez anos

A comandante Rosemary Caxito está há dez anos na corporação e passou por todos os estágios como agente de segurança.

Ronda Escolar

Iniciou os trabalhos na ronda escolar, onde pôde reforçar atividades de combate às drogas, e em 2014 assumiu a coordenação da Patrulha Maria da Penha.

Nomeação

No ano passado, foi nomeada subcomandante da GCM, tendo oportunidade de assumir a liderança interinamente em duas ocasiões.

Doria com Covid

O meio político foi pego de surpresa ontem com o anúncio oficial de que o governador João Doria (PSDB) testou positivo para coronavírus.

Isolamento

Imediatamente após a confirmação do exame, Doria iniciou isolamento em sua residência, segundo protocolos médicos, e deve permanecer em observação pelos próximos dez dias.

Estevam Galvão

O deputado estadual Estevam Galvão de Oliveira (DEM) desejou melhoras para o governador. “Desejo melhoras e pronta recuperação ao governador João Doria. Que continue prestando os excelentes serviços ao Estado no combate à pandemia”, disse Estevam nas redes sociais.

Nomeação

de mesários

As regras de distanciamento social impostas pela pandemia mudaram a forma de nomeação dos mesários. O eleitor convocado não precisará se dirigir ao cartório eleitoral.

Convocação

A Justiça Eleitoral paulista poderá enviar a convocação por e-mail, WhatsApp ou carta. O eleitor então vai acessar a página de mesários no site do TRE-SP, inserindo o número do título de eleitor e a senha que acompanha a convocação.