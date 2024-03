LANCE LIVRE 14-03-2024

Quem será o pré-candidato a vice?

Com a definição do nome do vereador Pedro Ishi (PL) para ser pré-candidato a prefeito, a especulação agora é para saber quem será o vice na mesma chapa.



Concorrência grande

Segundo a Coluna Lance-Livre apurou, a concorrência é grande. O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL), juntamente com lideranças do partido, vai ter papel central na decisão. Mas, ainda não há pressa para o anúncio.



Secretário e André do Prado

Prefeitos do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) receberam nesta quinta-feira (14), o secretário de Estado de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini, e o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual André do Prado. A pauta de trabalho inclui investimentos no sistema viário e no transporte ferroviário da região.



Ato oficial

A agenda contempla ato oficial para a implantação de novo dispositivo no Rodoanel, no trecho do Alto Tietê. O evento será às 17 horas no Auditório do Prédio Sede do Condemat, em Mogi das Cruzes.



Audiência eletrônica do Estado

Começou nesta quarta-feira (13) a Audiência Pública Eletrônica para a elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2025. Diante disso, a Secretaria da Fazenda e Planejamento reforça o convite a todos os cidadãos a participarem e ajudarem na construção do planejamento para o próximo orçamento do Governo do Estado. A iniciativa perdura até o próximo dia 25 de março e oferece a toda população uma maneira de colaborar ativamente por meio de sugestões que beneficiem as regiões em que habitam. O acesso estará disponível através do site oficial ou por meio do portal da Sefaz-SP.