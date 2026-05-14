Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 14 de maio de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 14/05/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Lance Livre

LANCE LIVRE 14-05-2026

14 maio 2026 - 05h00Por editoracao

Escola do  Legislativo 
A Câmara de Mogi das Cruzes aprovou projeto que institui oficialmente a Escola do Legislativo.  
 
Objetivo 
A proposta, de autoria da Mesa Diretiva da Casa, tem como objetivo central promover a educação política, a transparência e o fortalecimento da democracia por meio da capacitação de cidadãos, servidores e agentes políticos. 
 
Cursos 
O projeto prevê que a instituição ofereça cursos, oficinas, palestras e visitas técnicas voltadas ao entendimento do funcionamento do Poder Legislativo e de sua interação com a sociedade.  
 
Modelos de  sucesso 
A iniciativa foi inspirada em modelos de sucesso de outras cidades paulistas, como Campinas, Sorocaba e Guarulhos, visando criar um ambiente de aprendizado permanente para a melhoria dos serviços prestados à população. 
 
Texto aprovado 
De acordo com o texto aprovado, a Escola do Legislativo será subordinada diretamente à Presidência da Câmara e gerida por uma comissão composta por seis membros, divididos entre servidores efetivos e comissionados.  
 
Estrutura 
A estrutura organizacional inclui cargos como diretor, vice-diretor e analista de projetos, sendo exigida formação de nível superior para todos os integrantes e pós-graduação para os cargos de diretoria. 
 
Formação  técnica 
Além da formação técnica, a comissão será responsável por gerir, de forma integrada, as atividades do Parlamento Estudantil, promovendo o desenvolvimento de materiais pedagógicos e o acompanhamento de lideranças jovens. A escola funcionará nas dependências da Câmara.