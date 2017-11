Lance Livre 14-11-2017

Programa Avançar

Na semana passada, o governo federal lançou o Programa Avançar, com o objetivo de finalizar 7.439 obras que estão paralisadas.

R$ 130,9 bilhões

O investimento previsto é de R$ 130,9 bilhões e a entrega das obras deve ocorrer até o final de 2018.

Conclusão

O programa prevê a conclusão de obras de saneamento, creches, unidades básicas de saúde, recuperação de pistas de aeroportos e duplicação de rodovias, entre outras iniciativas. Na região Sudeste, onde está São Paulo, serão 1.931 obras, totalizando R$ 52,51 bilhões.

Quais cidades?

A grande dificuldade, principalmente do Alto Tietê é saber quais as obras que vão contemplar os dez municípios que fazem parte da região.

PR

Na noite de sexta-feira, o PR realizou evento que reuniu as principais lideranças políticas do partido, incluindo os prefeitos Rodrigo Ashiuchi, Gian Lopes e Adriano Toledo, todos os PR, respectivamente de Suzano, de Poá e Guararema.

Posse da diretoria

Na ocasião foi dada posse à nova executiva municipal do PR em Ferraz de Vasconcelos. O ex-prefeito José Izidro Neto assumiu como novo presidente.

Deputados

Os deputados federal Márcio Alvino e estadual André do Prado, os dois do PR, estiveram no evento e parabenizaram Izidro.

Regularização

Fundiária

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) promoverá, no dia 29 de novembro, o Seminário ”Municípios e a Regularização Fundiária: Desafios, Perspectivas e Ferramentas”, para debater os avanços e os desafios da promoção da regularização fundiária no país a partir da edição da Lei Federal 13.465/2017, que estabeleceu o novo marco para ações de regularização fundiária no Brasil.

Trabalhos

Para iniciar os trabalhos, o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, com a presença do secretário de Patrimônio da União (SPU), Sidrack Neto, o Ministro das Cidades, Bruno Araújo, e o deputado federal Dep. Givaldo Vieira, abordarão desafios e perspectivas do novo marco da regularização fundiária e a necessidade de melhor capacitar municípios.