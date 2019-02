Lance Livre 15-02-2019

Lei do Silêncio

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), retirou da Câmara o projeto de sua autoria que visava a revogação da lei sobre ruídos urbanos, proteção do bem-estar e do sossego público, mais conhecida como a “Lei do silêncio”.

Riscos do fim

Na tarde de quarta-feira, havia muitos comentários nas redes sociais sobre os “riscos” do fim da lei. Pelas manifestações, a população da cidade apoia a Lei do Silêncio e quer a manutenção.

Não houve votação

Por causa da retirada do projeto não houve votação sobre este assunto.

Sete itens

Os parlamentares votaram sete itens. Foram aprovadas cinco moções de aplausos e dois projetos de Lei.

‘Calçada da Fama’

O primeiro, de autoria do vereador Edirlei Junio Reis (PSD), o professor Edirlei, que dispõe sobre a criação de uma “Calçada da Fama”, em frente a Biblioteca Municipal de Suzano, no Centro Cultural Francisco Moricone.

Indac

Já o segundo, foi o projeto de Lei n°57/18 que busca tornar o Instituto Nacional de Ações Comunitárias (Indac), uma entidade de utilidade pública. O vereador Isaac Lino Monteiro (PSC), é o autor do projeto.

Lançamento

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) lança hoje a obra de construção da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Monte Cristo. O evento será às 10 horas, ao lado da Escola Municipal Caic na Rua Cachoeira, s/n.

Encontro de

parlamentares

O maior encontro de parlamentares fora do Congresso Nacional na sede da Confederação Nacional de Municípios (CNM). A informação é do site da confederação.

Participação

Com a participação de aproximadamente 200 deputados e senadores e dezenas de lideranças municipais, o evento teve como objetivo dar as boas-vindas aos eleitos, oferecer a estrutura e equipe técnica da entidade para as atividades legislativas, reforçar a pauta prioritária da gestão local e garantir a criação da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Municípios.