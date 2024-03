LANCE LIVRE 15-03-2024

PRD

O Partido Renovação Democrática (PRD), resultado da fusão entre PTB e Patriota, se estruturou em Suzano com Claudinei Galo, da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, na presidência da sigla.



Reunião de lideranças

O PRD realizou recentemente reunião de lideranças com a presença do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) e do vereador e pré-candidato a prefeito Pedro Ishi (PL). Na ocasião foi inaugurado novo escritório do empresário Fernando Fernandes, que atuou como presidente da Associação Comercial e Empresarial (ACE).



Avanços e obras

No encontro, o prefeito falou sobre os avanços da cidade nos últimos anos e das obras.



Denis muda de partido

O vereador Denis Claudio da Silva (União Brasil), vai se filiar ao Partido Social Democrático (PSD). O parlamentar fez o anúncio nesta quarta-feira (13), durante a sessão ordinária da Câmara de Suzano.



Apoio

Denis agradeceu o apoio que recebeu nos últimos anos no União Brasil e explicou que “chegou a hora de novos ares”. O vereador falou ainda sobre a boa relação que tem com o deputado federal eleito e atual Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), Marco Bertaiolli, e reforçou a liderança de Gilberto Kassab na legenda.



Janela

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a troca de partido é prevista durante o intervalo de 30 dias, aberto somente em anos eleitorais, em que as pessoas que detêm mandatos eletivos obtidos em eleições proporcionais – como vereadores, por exemplo – podem mudar de legenda sem perder o cargo atual. Esse intervalo é conhecido como “janela partidária”.