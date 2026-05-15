LANCE LIVRE 15-05-2026

Valdemar Costa Neto

O presidente nacional do Pl, Valdemar Costa Neto, passou a tarde desta quarta-feira (13), buscando alternativas para conter a crise política provocada após o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato a presidente da República, admitir ter mantido contato por quase um ano com o banqueiro Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, período durante o qual articulou um apoio de R$ 134 milhões para a realização de um filme sobre a vida de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.



The Intercept

O caso foi revelado nesta quarta-feira (13) em uma reportagem do portal The Intercept Brasil.



Apoio

Com a nota de Flávio Bolsonaro confirmando o pedido de recurso, mas destacando tratar-se de uma questão privada, o PL analisou que as explicações “são claras e consistentes”. O partido também afirma que manifesta “confiança irrestrita e apoio ao pré-candidato”.

André do Prado

No final da tarde de terça-feira (13), o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), deputado André do Prado, republicou em sua página nas redes sociais, os esclarecimentos de Flávio Bolsonaro, afirmando: “Importante esclarecimento do senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro!”.



Moção à Maternidade

A Câmara de Mogi das Cruzes aprovou, em sessão ordinária realizada nesta quarta (13), uma moção de “Votos de aplausos e congratulações” à prefeita Mara Bertaiolli (PL) pela histórica inauguração da “Maternidade e Hospital da Mulher e da Criança Leila Caran Costa", entregue à população no último sábado, 9 de maio.



Parcerias

O projeto, fruto de parcerias com o Estado, contou com um investimento de R$ 11 milhões em equipamentos e tem custeio anual de R$ 36 milhões, com parceria do Instituto Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz.