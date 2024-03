LANCE LIVRE 16-03-2024

União Brasil

O presidente do União Brasil, advogado Dario Reisinger, esteve, nesta semana, em entrevista ao vivo no DS e afirmou o compromisso do partido em apoiar o pré-candidato a prefeito pelo PL, o vereador Pedro Ishi.



Contribuição do partido

No ‘Programa DS Entrevista’, Reisinger falou que o partido pode contribuir na formatação do plano de governo de Pedro Ishi.



Pré-candidato a vice

Sobre a possibilidade de o União Brasil indicar um candidato a vice, o presidente afirmou que o partido tem condições. Segundo ele, há bons nomes na sigla. O nome de Dario Reisinger chegou a ser cogitado na provável lista de nomes para pré-candidato a vice de Pedro Ishi.



Conselho dos Fundos Sociais

Integrantes do Conselho dos Fundos Sociais de Solidariedade e do Conselho de Prefeitos do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+) participaram de audiência com a primeira-dama do Estado, Cristiane Freitas, presidente do Fundo Social de São Paulo. Foram discutidas ações e parcerias para ampliar o atendimento da população na segunda maior região da Grande São Paulo.



Iniciativas

No encontro, a presidente do Fundo Social de São Paulo teve a oportunidade de conhecer as iniciativas municipais e acolher as demandas regionais apresentadas pelo Condemat+, entre elas, o fornecimento mensal de cestas básicas para as famílias em vulnerabilidade e o planejamento dos cursos de qualificação nas cidades.



Aguardada

A audiência era bastante aguardada em razão das mudanças ocorridas desde o ano passado, quando o atual Governo assumiu a gestão. Para o grupo de presidentes dos Fundos Sociais, a atuação em parceria com o Estado é fundamental.