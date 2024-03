LANCE LIVRE 17-03-2024

Filiação

Aqueles que pretendem concorrer aos cargos de vereador, prefeito ou vice-prefeito nas Eleições Municipais de 2024 devem estar cientes de prazos importantes, alertou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).



Oportunidade

Para ter a oportunidade de disputar as vagas, é necessário estar filiado a um partido político até seis meses antes da data do pleito.



6 de abril

Como o 1º turno está marcado para ocorrer no dia 6 de outubro, os interessados devem estar filiados a uma agremiação até 6 de abril deste ano.



Legenda

A filiação a uma legenda é uma das condições para que a candidata ou o candidato sejam eleitos. É necessário também ter nacionalidade brasileira, possuir alistamento eleitoral e domicílio na região de candidatura, estar no pleno exercício dos direitos políticos – podendo votar e ser votado –, ter idade mínima para poder concorrer aos cargos, além de outros requisitos que podem ser conferidos na Constituição Federal (artigo 14).



Marco Bertaiolli

O conselheiro Marco Aurélio Bertaiolli, ex-deputado federal, representou o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), em Campos do Jordão, na abertura da 66ª edição do Congresso Estadual de Municípios (CEM).



Solenidade

A solenidade, realizada no ‘Campos do Jordão Convention Center’, reuniu prefeitos e gestores paulistas. Contou com a presença de autoridades estaduais e nacionais.



Tema

Com o tema ‘Municípios, a Força da Democracia’, o congresso, voltado a debater temas e necessidades de interesse dos gestores públicos municipais é promovido anualmente pela Associação Paulista de Municípios (APM).