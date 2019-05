Lance Livre 17-05-2019

Kátia Sastre

A deputada federal Kátia Sastre (PR) estará hoje, às 10 horas, em Suzano, para reunião com os comandantes da Policia Militar, alguns prefeitos e presidentes de Câmaras.

Anúncio de verbas

A parlamentar deve anunciar a destinação de verbas para a segurança pública dos municípios de Mogi, Biritiba Mirim, Guararema, Salesópolis, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos e Itaquá.

Santas Casas

O governador em exercício, Rodrigo Garcia, e o secretário de Estado da Saúde, José Henrique Germann Ferreira, assinaram ontem convênio para o repasse de R$ 5,2 milhões à Santa Casa de Barretos.

Indicativo

O indicativo de recursos pode dar alguma esperança para a Santa Casa de Suzano que busca ajuda financeira do Estado.

Custeio

Segundo o governador em exercício, o recurso destinado à Santa Casa, da ordem de mais de R$ 5 milhões, ajudará no custeio e na redução do déficit, tendo em vista que o hospital vem crescendo no seu atendimento.

Aprimoramento

Os recursos serão destinados à entidade a fim de auxiliar no custeio e no aprimoramento do atendimento ofertado aos pacientes atendidos pela unidade.

APM

Em reunião na Associação Paulista de Municípios (APM), o deputado estadual Mauro Bragato anunciou a criação na Assembleia Legislativa da Frente Parlamentar em Apoio aos Consórcios e Associações Intermunicipais.

Objetivo

O objetivo é fomentar e incentivar os gestores municipais a se organizarem em consórcios públicos como alternativa para atender determinações legais e melhorar a qualidade do gasto e a eficiência dos serviços públicos, bem como aumentar a representatividade política por

meio da construção de políticas governamentais.

Participação

A reunião contou com a participação do presidente da APM, Carlos Cruz, da diretoria do Civap (Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema): Eduardo Sotana “Tatu” (presidente e prefeito de Maracaí), Oscar Gozzi (vicepresidente e prefeito de Tarumã) e Ida Franzoso (diretora executiva), entre outras autoridades.