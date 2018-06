Lance Livre 17-06-2018

Site do TRE

O site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) disponibiliza uma ferramenta que facilita a vida do eleitor em débito com a Justiça Eleitoral.

Serviços ao Eleitor

Na seção "Serviços ao Eleitor", localizada na página inicial, o item "Quitação de Multa" permite ao cidadão emitir boleto (Guia de Recolhimento da União – GRU) on-line para quitação de multas decorrentes de ausência às urnas.

Boleto

Com o boleto em mãos, o eleitor deve realizar o pagamento no Banco do Brasil. Após, deve apresentar o respectivo comprovante de pagamento em qualquer cartório ou posto de atendimento eleitoral, no intuito de regularizar sua situação.

Emissão

A emissão e o pagamento do boleto não são suficientes para fazer a regularização, sendo obrigatório o comparecimento à unidade de atendimento eleitoral.

LDO

A Câmara de Suzano aprovou o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) que define as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2019.

Convênio com o

governo estadual

Os vereadores aprovaram também projeto de autorização de convênio com o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo para a implantação do projeto da “Escola de Construção Civil – Assentador de pisos e azulejos”.

Usina de Asfalto

O vereador Jaime Siunte (PTB) discursou na Tribuna Livre e fez pedido à Prefeitura para a reativação da Usina de Asfalto. O parlamentar sugeriu ainda o uso de pneus antigos para a produção do asfalto, para preservar o meio ambiente.