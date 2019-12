Lance Livre 17-12-2019

Democratas

de Mogi

O Partido Democratas de Mogi das Cruzes realizou, no Clube Náutico Mogiano, o último encontro partidário do ano. Os filiados se encontraram para um balanço das atividades.

Membros e

lideranças

Na ocasião, foram apresentados os membros e lideranças do DEM Mogi nos segmentos “Mulher”, “Esporte”, “Pessoa com Deficiência”, “Educação”, “Saúde”, “Social”, “Causa Animal”, “Jovem”, “Afro” e “Melhor idade”.

Reuniões

periódicas

“Nos últimos anos, realizamos encontros periódicos para que os filiados pudessem estreitar os laços com o partido. Isso só nos fortalece para 2020”, avaliou o presidente do Democratas Mogi, Marcos Furlan.

Ano que vem

Para o ano que vem, o partido quer garantir de duas a três cadeiras no Legislativo mogiano. Para 2020, a legenda municipal também vai manter a agenda de encontros partidários para fortalecimento da sigla. Nessas reuniões, além de estratégias, há oportunidades para que os pré-candidatos exponham os anseios políticos.

13º em dia

Cerca de dois terços das administrações municipais devem pagar os salários do mês de dezembro em dia e 26,8% dependem de receitas extras para efetuar o pagamento.

Dados

Os dados constam da pesquisa ‘O pagamento do 13º Salário pelos Municípios brasileiros em 2019’, divulgado na sexta-feira, 13 de dezembro, pela Confederação Nacional de Municípios (CNM).

Dias da pesquisa

A pesquisa foi realizada entre os dias 6 de novembro e 12 de dezembro deste ano, com a participação de 4.618 Municípios, ou seja, 82,90% dos 5.568.

Cenário financeiro

Segundo o estudo, diante do cenário financeiro e do aumento de responsabilidades aos municípios, uma das soluções encontradas para não ocorrer o atraso da folha de pagamentos do pessoal é a postergação dos pagamentos de fornecedores.