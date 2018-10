Lance Livre 18-10-2018

Disputa acirrada

A disputa acirrada nas eleições para o governo do Estado, entre João Doria (PSDB) e Márcio França (PSB), divide as câmaras municipais e abre discussão entre os vereadores.

Pedindo votos!

É comum encontrar vereadores das câmaras municipais com camisetas dos candidatos, pedindo votos e tentando convencer o eleitor a votar no candidato de sua predileção.

PSL

A eleição do PSL, partido do candidato à Presidência Jair Bolsonaro, deve se fortalecer nas cidades da região, após aumentar o número de cadeiras na Câmara Federal e Assembléia Legislativa.

Bastidores

Nos bastidores políticos, ninguém praticamente duvida de que o PSL poderá lançar candidatos a prefeito nas cidades da região.

Título de Cidadão

A Câmara de Suzano vai entregar amanhã o Título de Cidadão Suzanense a Hélio Nunes de Jesus e Vanderlei Jesuino da Rocha. A solenidade será às 19h30.

Orientação do TSE

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o Ministério da Segurança Pública (MSP) expediram orientação conjunta com o objetivo de uniformizar o atendimento, o registro e o encaminhamento de queixas relativas a eventual mau funcionamento das urnas eletrônicas e padronizar o tratamento de ocorrências apresentadas às polícias, além de evitar a desinformação no dia da eleição.

Documento

assinado

O documento foi assinado pela presidente do TSE, ministra Rosa Weber, e pelo ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, em cerimônia realizada no Gabinete da Presidência da Corte Eleitoral.

Juízes eleitorais

A orientação deverá ser observada pelos juízes eleitorais, presidentes das mesas receptoras de votos, mesários e integrantes das Polícias Federal, Civil e Militar, diante de notícia apresentada no dia da votação por qualquer cidadão, especialmente no que se refere a eventuais problemas com a urna eletrônica no ato de votar ou logo após.