Lance Livre 18-11-2018

Aumento

de salários

A proposta de aumento de salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) deixa outros poderes na expectativa de um reajuste também.

Congresso

O Congresso Nacional, segundo afirmam políticos, está de olho no efeito cascata que o reajuste de 16,38% sobre o salário dos ministros do STF pode causar.

Correção

O temor é de que a possibilidade de aumento do STF seja a brecha para emplacar a correção dos vencimentos dos parlamentares.

Efeito cascata

Isso pode trazer um “efeito cascata” até sobre as câmaras municipais com reajuste no salário de vereadores.

R$ 33,76 mil

Hoje, cada deputado e senador recebe um salário bruto de R$ 33,76 mil.

Novo

Um dos oito deputados federais do Novo eleito neste pleito de 2018, Vinicius Poit publicou vídeo em suas redes sociais denunciando articulações para reajuste de salários de parlamentares em 16% em 2019.

Abaixo-assinado

Poit, portanto, elaborou um abaixo-assinado contra o aumento e disse que vai pessoalmente a Brasília entregar o documento quando completarem 100 mil assinaturas.

TSE

A velocidade da propagação das fake news nas Eleições 2018 exigiu do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) uma atuação rápida e efetiva no julgamento das liminares em representações com pedidos de retirada de conteúdos da internet.

50 ações

Das 50 ações sobre o assunto protocoladas na Corte durante o período eleitoral, 48 foram respondidas prontamente. Em média, o Tribunal levou menos de dois dias para decidir os pedidos de liminar nas demandas levadas à sua apreciação.

Decisões

Essas decisões ocorreram sem prejuízo do exame de outras representações que tratavam de temas igualmente sensíveis e de necessária solução imediata, como as que envolviam a propaganda no horário eleitoral gratuito, segundo o TSE.