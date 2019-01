Lance Livre 19-01-2019

Câmeras

Na semana passada, a Coluna Lance Livre publicou nota mostrando que a implantação da central de monitoramento, em Suzano, é um dos grandes desafios do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR).

Redução

dos crimes

Sem dúvida, o equipamento será importante na redução dos crimes.

No semestre

Ontem, o governo Ashiuchi informou que a central será inaugurada neste semestre.

Nome pouco

parecido

O nome será pouco parecido com Guararema, que foi batizada de ‘CSI’. Entre as diferenças, em Suzano terá um ‘S’ a mais. Será Central Integrada de Segurança de Suzano (CISS) - o DS traz na edição de hoje reportagem sobre o assunto.

Novo sistema

A estrutura do novo sistema de monitoramento está sendo construída no subsolo do Paço Municipal e vai operar com 52 câmeras inicialmente.

Guarda armada

Reportagem publicada no Jornal Folha de S. Paulo mostra que cidades que armaram suas guardas municipais após a permissão do Estatuto do Desarmamento, em 2003, apresentaram queda acentuada na taxa de homicídios e agressões, na comparação com municípios similares que não usam armas.

Redução na taxa

A reportagem informa ainda que na média, a decisão de colocar armas nas mãos dos guardas municipais provocou uma redução na taxa de homicídios de 67 por 100 mil habitantes -na comparação com as cidades brasileiras que não armaram suas guardas.

Em SP

Em São Paulo, o efeito médio de armar as guardas municipais foi de queda de 31 homicídios por 100 mil habitantes.

Na região

Na região do Alto Tietê, as guardas municipais estão se armando. A expectativa é de reduzir o número de assassinatos, principalmente.