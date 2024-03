LANCE LIVRE 19-03-2024

Desenvolve SP

As prefeituras da Grande São Paulo tiveram R$ 24,4 milhões em crédito liberados pela Desenvolve SP no primeiro bimestre deste ano.



Superior

O valor é superior ao do mesmo período do ano passado, quando os gestores públicos locais fizeram R$ 224,1 mil em financiamentos junto à agência de fomento vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do governo do estado de SP.



Capital e Arujá

A Capital foi a que mais conquistou recursos da Desenvolve SP (R$ 12,6 milhões), seguida por Guarulhos, com R$ 4,8 milhões, Arujá e Osasco, com R$ 4,5 milhões cada.



Dados

Se considerados os dados do mesmo bimestre envolvendo administrações municipais e micro, pequenos e médios empreendedores, o crescimento do crédito na Grande SP foi de 5,2% na comparação com 2023, saltando de R$ 37,3 milhões para R$ 39,2 milhões este ano.



Aumetno percentual

Em aumento percentual, também em relação aos setores público e privado, Mogi das Cruzes lidera entre as cidades do Estado de São Paulo, com mais de 13.700%, seguida por Osasco (6.306%) e Barueri (751,6%).



Remédio em Casa

Foi publicada, em edição extra do Diário Oficial Eletrônico do Legislativo (Doel), a lei municipal 5.532/2024, que institui no município o Programa Remédio em Casa. De autoria do vereador Jaime Siunte (PSDB), a legislação prevê a entrega de medicação de uso contínuo nas casas de idosos, pessoas com deficiência e doentes crônicos que sejam usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).



Interessados

De acordo com a lei, os interessados em obter o benefício devem residir em Suzano e estarem cadastrados na Secretaria de Saúde.